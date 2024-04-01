عرقاب يعاين أشغال إنجاز مركز لتخزين وتوزيع الوقود بالمقارين

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب خلال زيارته اليوم الإثنين إلى ولاية توقرت، وببلدية سيدي سليمان التابعة لدائرة المقارين. على معاينة أشغال إنجاز مستودع لتخزين وتوزيع الوقود (EURL DRH- CAPETRO) بسعة 6100 متر مكعب ومساحة إجمالية تقدر بـ 10.000متر مربع.

ويأتي هذا في إطار إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى الرفع من قدرات تخزين الوقود وتوسيع مراكز التخزين الجهوية. وهذا من خلال الإستثمارات التي تم إطلاقها في هذا المجال بهدف البلوغ إلى 30 يوما من الاستقلالية الذاتية. كما سيسمح هذا المشروع بتوفير مايزيد عن 56 منصب شغل.

من جهته أشار وزير الطاقة محمد عرقاب، أن هكذا مشاريع تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية القائمة على تعزيز وتدعيم قدرات تخزين الوقود. ما سيسمح بالحد من إضطرابات التموين وخاصة بالولايات الداخلية والجنوبية للوطن.

واعرب كذلك عن إرتياحه لهذه المبادرة الطيبة والتي تتعلق بالإستثمار الخاص. في مجال تخزين وتوزيع المواد البترولية سيما في الولايات الفتية والحديثة النشأة.