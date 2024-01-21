عرقاب يعرض فرص الإستثمار والشراكة بين الجزائر وألمانيا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الألمانية، نيومان اند أيسر Neuman & Esser.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، تم خلال هذا اللقاء ، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، بحث فرص الأعمال والاستثمار. بين شركات القطاع على غرار سوناطراك وسونلغاز والشركة الألمانية، في مجال معدات الصناعة الغازية والنفطية والبتروكييمياء والحلول التكنولوجية وتطوير الهيدروجين.

كما رحب الجانبان بالعلاقات المتميزة القائمة بين شركات القطاع والشركات الألمانية في مجال الطاقة والمناجم.

من جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة التي تربط الشركات الجزائرية والألمانية، وعرض بالمناسبة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع، مُسلطا الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وترقية المحتوى المحلي، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة للجانبين.

وفي ذات السياق، أعرب الوفد الألماني عن الاهتمام الكبير لمجمع نيومان اند أيسر لخلق وتحديد مشاريع ملموسة للتعاون خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة القائمة مع شركات قطاع الطاقة والمناجم.

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