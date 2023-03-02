عرقاب يعرض مشروع إنشاء منشآت إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوريا لدى الجزائر كيم تشانغ مو، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

واستعرض الجانبان العلاقات بين مجمع سونلغاز والشركات الكورية في مجال الطاقة وآفاق التعاون والاستثمار بين البلدين.

وحسب بيان الوزارة، فلقد ناقش الطرفان آفاق الاستثمار في مجالات الهندسة وانتاج الكهرباء والطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد ، عرض الوزير مشروع إنشاء منشآت إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2000 ميجاوات التي أطلقتها سونلغاز مؤخرًا.

حيث دعا الشركات الكورية للمشاركة في هذا المشروع.وناقش الطرفان، أيضا، إمكانيات التعاون والشراكة في مجال المحروقات، لا سيما إنتاج وتحويل المحروقات.

وأعرب الطرفان عن الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز تعاونهما وتطوير شراكات متبادلة المنفعة، خلاقة للثروة وفرص العمل في الجزائر.