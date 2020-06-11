عرقاب يعلق على تذمر المواطنين من ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء

علق وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عن تذمر المواطنين من ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء.

وأكد عرقاب، خلال نزوله بقبة زيغود يوسف، للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن سونلغاز كانت وستبقى شريكة المواطن.

وأوضح وزير الطاقة أن الفواتير المرتفعة، كانت نتيجة تراكمها بسبب الحجر الصحي.

وأكد عرقاب بالقول “نحتاج لأن نكون موجهين لهدف واحد وهو خدمة المواطن”.

من جانب آخر، وفي رده على سؤال نائب برلماني حول ربط ولاية تبسة بالغاز، كشف الوزير أنه تم ربط الولاية بالغاز بنسبة 80٪.

وكشف الوزير، تعذر السلطات ربط كل الولاية بالغاز، نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ 2017

وأكد عرقاب أن كل الإجراءات متخذة الآن بتطبيق برنامج الحكومة الذي سيتكفل بمناطق الظل لربطها بالغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن ولاية تبسة من الولايات المعنية بهذا البرنامج.

وفي حديثه عن ولاية الجلفة، قال إن الدولة خصصت مبالغ مالية معتبرة لربط الولاية بالغاز والكهرباء، حيث بلغ ربط الولاية بالكهرباء 72% والغاز 84 %.