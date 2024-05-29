في مواقع جديدة.. عرقاب يعلن عن 8 اكتشافات هامة خاصة الغاز الطبيعي 

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عن اكتشافات كثيرة هذه السنة مجملها 8 اكتشافات هامة.

والتي ستعطي اضافة كبيرة للاحتياطات الوطنية من المحروقات خاصة الغاز الطبيعي المهم جدا للاقتصاد الوطني.

وفي تصريحات للتلفزيون العمومي، فان الاكتشافات الاخيرة الـ8 كلها في مواقع جديدة قامت بها سونطراك بمفردها.

واوضح الوزير أن سوناطراك، قامت بوضع امكانيات ضخمة لهذه الاكتشافات اهمها في محيط بشار وجنوب ان صالح وشمال جانت وجنوب اليزي وشرق ورقلة.