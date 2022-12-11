عرقاب يفتتح أشغال مُلتقى جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم

سيفتتح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاثنين ، المُلتقى الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم وسط.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، يُنظم هذا الملتقى لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG، على غرار الملتقيات الجهوية التي نُظمت في عام 2021.

وسيشهد ملتقى الجزائر العاصمة هذا العام ما يقرب من 200 مشارك، بما في ذلك رؤساء الجمعيات الوطنية السبع لحماية المستهلك. ومدراء الطاقة والمناجم ومدراء امتيازات التوزيع لسونلغاز في 11 ولاية لوسط البلاد.

وتعتبر هذه الاجتماعات فرصة لجميع أصحاب المصلحة لعرض وطرح انشغالاتهم وتطلعاتهم فيما يخص تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء والغاز المقدمة للمستهلكين.

كما تهدف إلى اتخاذ إجراءات مشتركة، في مختلف المجالات، ذات الاهتمام المشترك. من أجل تجسيد القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات.