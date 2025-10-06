عرقاب يفتتح معرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025”

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين ، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران، على افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025″.

وتنظم الطبعة الـ13 من معرض ومؤتمر ”ناباك” تحت شعار “تسريع طاقة الغد وتحقيق مزيجٍ طاقوي فعال. من خلال الشراكات - الاستثمار – الابتكار والتكنولوجيا” وبمشاركة أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة.

هذا ويحتضن معرض ومؤتمر ”ناباك” جلسات وورشات عمل متخصصة تعنى بالانتقال نحو مزيج طاقوي متوازن. يجمع بين جميع المصادر الطاقوية وتسريع وتيرة الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة. مع تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والدولية والسلطات العمومية لبناء منظومة طاقوية أكثر مرونة واستدامة.

كما يعد ”ناباك” من أبرز التظاهرات الطاقوية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط بتوفيره منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع أكثر من 500 عارض يمثلون 60 دولة من شركات نفط وطنية ودولية وموردي حلول تكنولوجية ومقاولات هندسية وصناع قرار حكوميين ومراكز بحث وأكاديميين.

