عرقاب يفتتح منجم الفوسفات بتبسة اليوم

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، بزيارة عمل لولايتي تبسة وسوق أهراس، على رأس وفد هام من قطاع الطاقة والمناجم.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، الوفد مكون من الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسوناريم. بالإضافة الى رئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. وكذا إطارات من الوزارة، ومن مجمعي سوناطراك وسوناريم.

وسيشرف الوزير خلال هذه الزيارة، على مراسم افتتاح منجم الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة، وكذا إطلاق الأشغال التحضيرية لإنجاز مشروع مركب التحويل وانتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وهذا في إطار تجسيد مشروع الفوسفات المدمج.

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