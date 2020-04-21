عرقاب يقيّم مع مسؤولي سوناطراك وسونلغاز ونفطال أثر وباء كورونا بالقطاع

قيم، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة محمد عرقاب أثر تفشي وباء كورونا في القطاع مع كل من الرؤساء التنفيذيين لشركاء سوناطراك وسونلغاز ونفطال.

وحسب بيان للوزارة فإن الإجتماع انعقد لتقييم أثر وباء Covid-19 على أنشطة القطاع والتدابير المتخذة لمعالجتها والاستعداد لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت الوزارة أن الوزير أشاد خلال الإجتماع بالالتزام والتفاني والتفاني الذي أبدته جميع مجموعات عمال الطاقة خلال هذه المحنة الصعبة.

كما شكر عرقاب العاملين في القطاع على الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمة العامة وصيانة أداة الإنتاج.

وأشار بيان الوزارة ان الاجتماع كان فرصة لمراجعة خطط العمل التي سيتم تنفيذها تدريجياً من أجل استئناف وتنشيط النشاط الاقتصادي، خاصة ما تعلق بالعمالة ، والحفاظ على الإنتاج وإعادة إطلاق المشاريع بالامتثال الصارم لتدابير منع ومكافحة الفيروس.