عرقاب يكشف جديد أنبوب الغاز العابر للصحراء

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، عن اجتماع “قريب” بين وزراء الطاقة للدول الثلاث المعنية بأنبوب الغاز العابر للصحراء (الجزائر، النيجر ونيجريا)، بغية متابعة تقدم هذا المشروع “الاستراتيجي”.

وفي تصريحات صحفية للوزير عرقاب عقب إستقباله بمقر الوزارة، لوزير البترول النيجري، صحابي عومارو، أوضح أنه “تم الإتفاق على المضي قدما لتجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وعقد اجتماع وزاري للدول الثلاث المعنية في اقرب وقت، على أن يتم ضبط تاريخ ومكان هذا اللقاء بالاتفاق مع وزير النفط لنيجيريا”.

كما أكد عرقاب أن تجسيد المشروع بدأ فعليا من خلال الدراسات التقنية، وسيتواصل عبر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة التقنية بهدف متابعة مدى تقدم المشروع كما هو مسطر له.

وخلال محادثات أرجاه عرقاب مع نظيره النيجيري كشف انه تم الاتفاق على مرافقة شركة المحروقات النيجرية “سونيداب” في مجال تكوين الاطارات في كل سلسلة مجال المحروقات من التنقيب والاستكشاف إلى الاستغلال والانتاج والنقل والتسويق.

وبالنسبة للمشروع النفطي الذي تديره “سوناطراك” برقعة كفرا (شمال النيجر)، أكد عرقاب أنه اتفق مع نظيره النيجري، على تسريع وتيرة هذا المشروع “الهام”، الذي دخل مرحلته الثانية المتعلقة بتكملة الاستكشاف للبدء في مرحلة الاستغلال.

وتم الاتفاق على تقديم كل التسهيلات من أجل انجاز هذا المشروع وتحقيق الاهداف المرجوة، وفقا للسيد عرقاب.

من جهته، أكد عومارو أن الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر تأتي استكمالا لتلك التي قام بها عرقاب في أوت الماضي.