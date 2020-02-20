عرقاب يلتقي المقاولين الصناعيين

التقى اليوم الخميس، وزير الطاقة، عرقاب محمد، مع وفد من المقاولين الصناعيين المنتسبين إلى نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة.

وحسب ما نشره مالك مجمع فينوس، كمال مولا، على صفحته بفيسبوك، فقد دار بين الوزير والمقاولين الصناعيين، نقاش وحوار، حول الإستراتيجية الجديدة المنتهجة من طرف الدولة في إطار الإنتقال الطاقوي والتحديات الكبرى في هذا القطاع.

وتقدم أعضاء النادي بمقترحات ونظرة إستشرافية للقطاع، كما رحب الوزير بمبادرات النادي فيما يخص النهوض بقطاع التكوين المهني بالمساهمة الفعالة في إنشاء شعبة التكوين في ميدان البلاستيك.

وتابع الوزير باهتمام كبير الإقتراحات المقدمة من طرف أعضاء النادي، فيما يخص تحويل الثروات الخامة التي تنعم بها الجزائر وإعطائها قيمة مضافة تخدم المتعامل المحلي والخزينة العمومية عبر مداخيل التصدير.

وفي الأخير إتفق الطرفان على العمل سويا في إطار ورشات مختلطة لإشراك المتعامل الإقتصادي الفعال في بناء سياسة طاقوية و‏تحويلية، تصب في صالح المواطن والبلاد.