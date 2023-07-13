عرقاب يناقش إنشغالات ساكني ميلة بخصوص الكهرباء والغاز

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية ميلة، مفتاح أحسن.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا اللقاء في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق غير الموصولة.

ولاسيما الربط بالغاز الطبيعي وتوسيع الشبكة لتمس بعض المناطق على غرار بلدية ترعي بينان وما جاورها، وكذا بلدية تسالة مركز.

بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم كالمشاريع الاقتصادية والتنموية بولاية ميلة.