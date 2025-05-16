عرقاب يناقش مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا

أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الجمعة، محادثات ثنائية مع نيكولا مونتي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية “إديسون”.

وجاء اللقاء، حسب بيان للوزارة، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو-ثقافية جديدة في منطقة المتوسط”، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية.

وجرى اللقاء بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز. وسفير الجزائر لدى إيطاليا، بالإضافة إلى القنصل العام للجزائر بنابولي وإطارات من القطاع.

واستعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، حالة علاقات التعاون وفرص الشراكة بين مجمعي سوناطراك وإديسون. وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة. لاسيما المحروقات وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي. وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية.

كما تناولت المحادثات بحث فرص تعزيز التعاون بين سونلغاز وإديسون، ولاسيما في مجال النقل الكهربائي. وصناعة المعدات وفي مجال الطاقات المتجددة.

كما تم مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة. بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط.

وأشار وزير الدولة بهذه المناسبة الى أهمية العلاقات التي تربط شركات القطاع خاصة والشركات الجزائرية عامة بنظيراتها الإيطالية. ولاسيما تلك العاملة في عديد من مجالات الطاقة.

ومن جهة أخرى، ناقش الطرفان مشروع “الممر الجنوبي” لتصدير الهيدروجين. كأحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في إطار التحول الطاقوي. إلى جانب بحث مجالات أخرى للتعاون في ميدان التكوين، تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا.

وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في إطار “مخطط ماتي” (Mattei Plan). لا سيما من خلال مرافقة الدول الإفريقية في تطوير مواردها الطبيعية. وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة.

وقد عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الثقة والتفاهم الذي يطبع العلاقة بين مجمع سوناطراك وشركة إديسون. مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع قاعدة الشراكة وتنويع مجالات التعاون بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الطاقة.