عرقاب يناقش مشروع خط أنابيب الغاز الجزائر- النيجر–نيجيريا

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع نظيره وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، تيميبري سيلفا. حيث ناقش الوزيران بهذه المناسبة مشروع خط أنابيب الغاز الجزائر – النيجر – نيجيريا.

وحسب بيان للوزارة، حضر هذا اللقاء، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

كما بحث الوزيران خلال هذا الاجتماع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. خصوصا في مجالات الطاقة التي وصفت بأنها جيدة جدا وتناولا آفاق تعزيزها.

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