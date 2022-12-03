عرقاب يناقش مع أوبك وضع سوق النفط وآفاق تنميتها

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، في أعمال الاجتماع الـ185 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، ناقش وزراء الدول الأعضاء في أوبك القضايا المتعلقة بإدارة المنظمة وسير عملها. وكذلك الوضع الحالي لسوق النفط وآفاق تنميتها، على المدى القصير وعلى المدى الطويل.

كما سيشارك وزير الطاقة والمناجم، غدا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع 46. للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري 34 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء في المنظمة.

وسيناقش الوزراء المسؤولون عن النفط في 23 دولة في إعلان التعاون (أوبك+) التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولية. وآفاق تنميته على المدى القصير.