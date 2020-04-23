عرقاب ينصب الرئيس الجديد لوكالة النفط

أشرف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، على تنصيب الرئيس الجديد لوكالة النفط، نور الدين داودي.

وأكد وزير الطاقة، أن هذا التعيين يأتي في ظل تبني قطاع الطاقة لبرنامج عمل طموح، سطر من بين أولوياته تعزيز نشاط الاستكشاف والتنقيب وترقية الاستثمار في مجال المنبع، قصد الرفع من مستوى احتياطات الجزائر والعمل على توفير المناخ الملائم لتحقيق هذه الاهداف، لا سيما مع دخول القانون الجديد للمحروقات حيز التنفيذ، مع ما يتضمنه من تدابير تشجيعية وتحفيزية للشركات الوطنية والاجنبية.

وأشار الوزير أن الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، تلعب دورا هاما رئيسيا في تنفيذ السياسة الوطنية للمحروقات، من خلال الصلاحيات المخولة لها، والتي تتمحور اساسا حول المساهمة في تحديد السياسة القطاعية، تقييم المجال المنجمي المتعلق بنشاطات المنبع وترقية الاستثمار في هذا المجال، والعمل على توفير الشروط الضرورية لانجاحها.

بالاضافة الى هذه المهام، تقوم الوكالة بدور محوري في مراقبة حسن تنفيذ عقود الاستكشاف والاستغلال، وجمع اتاوات المحروقات لفائدة الخزينة العمومية.