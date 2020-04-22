عرقاب ينصب المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات

أشرف وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الاربعاء، على تنصيب المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل.

وخلال التنصيب أشار وزير الطاقة أن نديل، حاصل على شهادات الدراسات العليا في قانون المالية والاقتصاد، وأبدى خلال مشواره المهني الكثير من التفاني والجدية في مهامه واثبت جدارته في العمل.

وفي حديث عرقاب عن سلطة ضبط المحروقات، أوضح أنها تؤدي دورا هاما في المراقبة وتنظيم الانشطة المتعلقة بقطاع المحروقات، وكذلك المسائل المتعلقة بالسلامة الصناعية والبيئية، وهي المكلفة بدراسة طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التخزين للمنتوجات البترولية وتوزيعها.

كما تساهم مع المصالح الوزارية في تحديد سياسة القطاع في مجال المحروقات وفي اعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات.

ولقد تم تعزيز مهامها في اطار القانون الجديد للمحروقات لا سيما السهر على نزاهة المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين في قطاع المحروقات.

ودعا وزير الطاقة جميع العاملين بهذه الهيئة، الى تكثيف الجهود من اجل السهر على احترام تنفيذ القانون وضمان استمرارية الخدمة العامة، وحسن تنظيم المنافسة.

من جانبه، أكد نديل، بعد تنصيبه على رأس سلطة ضبط المحروقات، أنه سيعمل جاهدا حتى يكون أهلا للثقة التي وضعت فيه.

وأضاف نديل “أمضيت 30 سنة في نفطال، اكتسبت خلالها الكثير من الخبرة سأوظفها خدمة لهذا القطاع”.

ودعا جميع العمال الى الوقوف بجانبه والعمل على تطوير قطاع المحروقات، والنهوض به خدمة لمصلحة الوطن.