عاجل

عرقاب ينفي شراء شركة “توتال” أصول “اناداركو” في الجزائر

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
عرقاب ينفي شراء شركة “توتال” أصول “اناداركو” في الجزائر
بقلم شهرزاد مزياني

نفى وزير الطاقة، محمد عرقاب،  شراء شركة “توتال” أصول مجمع “اناداركو” في الجزائر .

وكشف محمد عرقاب، اليوم الأحد، على هامش تنصيب الرئيس المدير العام الجديد ل”سونلغاز”، أنهم راسلوا  “أناداركو” ، حول الصفقة لكنها لم تجب عن تساؤلاتهم .
 وقال وزير الطاقة :” إنّ عدم إجابة “أناداركو” عن تساؤلاتنا يبطل الصفقة “.
وأضاف محمد عرقاب،  :” سنعمل كل شيئ للحفاظ على  مصالح الجزائر، بما فيها حق الشفعة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com