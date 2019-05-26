عرقاب ينفي شراء شركة “توتال” أصول “اناداركو” في الجزائر
نفى وزير الطاقة، محمد عرقاب، شراء شركة “توتال” أصول مجمع “اناداركو” في الجزائر .
وكشف محمد عرقاب، اليوم الأحد، على هامش تنصيب الرئيس المدير العام الجديد ل”سونلغاز”، أنهم راسلوا “أناداركو” ، حول الصفقة لكنها لم تجب عن تساؤلاتهم .
وقال وزير الطاقة :” إنّ عدم إجابة “أناداركو” عن تساؤلاتنا يبطل الصفقة “.
وأضاف محمد عرقاب، :” سنعمل كل شيئ للحفاظ على مصالح الجزائر، بما فيها حق الشفعة.
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