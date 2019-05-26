عرقاب ينفي شراء شركة “توتال” أصول “اناداركو” في الجزائر

وكشف محمد عرقاب، اليوم الأحد، على هامش تنصيب الرئيس المدير العام الجديد ل”سونلغاز”، أنهم راسلوا “أناداركو” ، حول الصفقة لكنها لم تجب عن تساؤلاتهم .

وقال وزير الطاقة :” إنّ عدم إجابة “أناداركو” عن تساؤلاتنا يبطل الصفقة “.

وأضاف محمد عرقاب، :” سنعمل كل شيئ للحفاظ على مصالح الجزائر، بما فيها حق الشفعة.