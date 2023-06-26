عرقاب يُؤكد دعم الجزائر لجهود تطوير عمل منظمة أوابك

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، المهندس جمال عيسى اللوغانى، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “اوابك”، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال اللقاء، الذي جرى بحضور ممثل الجزائر في المنظمة وإطارات من الوزارة. دراسة حالة علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة أوابك في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة. وكذا سبل توطيدها وتعزيزها.

كما استعرض الجانبان المسائل العضوية والتنظيمية للمنظمة بالإضافة إلى حالة وتطورات السوق العالمية للمحروقات. كما تم بحث سبل تطوير آليات عمل المنظمة في ضوء المتغيرات التي تشهدها صناعة البترول العالمية.

وأكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، على دعم الجزائر المتواصل لجهود تطوير آليات عمل المنظمة. وتعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق بين الدول الأعضاء في أوابك وأهدافها. المتمثلة في دعم تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي على غرار صناعة المحروقات.

وكذا تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. ولاسيما في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات.

وأشار البيان، أنه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين المعهد الجزائري للبترول IAP، التابع لشركة سوناطراك، ومنظمة أوابك في هذا المجال.

كما سيتم تكريم ثلاثة باحثين جزائريين الفائزين بجائزة أوابك لسنة 2020. تقديرا للمجهودات المبذولة فيما يخص البحث العلمي في مجال الطاقة.

ومن جهته، أعرب الأمين العام لأوابك، عن شكره للمساندة المستمرة والدعم الذي تتلقاه منظمة أوابك من طرف الجزائر.

متمنياً المزيد من التقدم والازدهار للصناعة البترولية في الدول الأعضاء في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

للتذكير، انضمت الجزائر الى منظمة أوابك، التي تأسست سنة 1968، في عام 1970.

وتضم في عضويتها 10 دول عربية، وهي الجزائر والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا ومصر.