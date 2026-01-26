عرقاب يُستقبل من طرف الوزير الأول بجمهورية النيجر

استُقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الإثنين، بالعاصمة نيامي، من طرف الوزير الأول، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، علي محمد الأمين زين، في إطار زيارة العمل إلى جمهورية النيجر.

وحسب بيان للوزارة، حضر هذا اللقاء من الجانب الجزائري، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. والمدير العام للشركة القابضة سوناطراك الدولية (SIPEX). إلى جانب إطارات من الوزارة، والقائم بالأعمال وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بسفارة الجزائر بنيامي.

وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة النيجيرية، لاسيما وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج، ووزير المناجم، ووزير الطاقة، ووزير البترول، إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي المحروقات والمناجم، وخاصة في الشق المتعلق بصناعة النفط والغاز.

كما بحث الطرفان مستجدات مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا في شمال النيجر، وسبل تعزيز التنسيق، لاسيما بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية النيجيرية للبترول “سونيديب” (SONIDEP)، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة للتطرق إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء “TSGP”، حيث أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع على المستويات الجهوية والإفريقية والدولية، ودوره المحوري في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول العبور.