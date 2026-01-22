عرقاب يُسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره التشادي

استُقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، من طرف رئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة، المُشير محمد إدريس ديبي إتنو.

ويأتي هذا في إطار مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أعمال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات “سيميكا تشاد 2026″، المنعقد بالعاصمة التشادية أنجامينا.

وبهذه المناسبة، نقل وزير الدولة إلى الرئيس التشادي التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسلمه رسالة خطية موجهة إليه من رئيس الجمهورية، وحرصه الكامل على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وجرى هذا الاستقبال بحضور من الجانب الجزائري كلا من سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد، ووزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لمجمع جيكا، رابح قسوم.

كما أعرب وزير الدولة عن خالص شكره وتقديره لجمهورية تشاد على اختيار الجزائر ضيف شرف للمعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026»، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

ومن جانبه، كلف رئيس جمهورية تشاد وزير الدولة بنقل تحياته الأخوية وتقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مجددا عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الجزائر في جميع المجالات، والعمل على دعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب-جنوب.

وأكد رئيس جمهورية تشاد على متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلاده بالجزائر، وما تقوم عليه من قيم الثقة والتضامن والدعم المتبادل المستمد من القيم الإفريقية الداعية إلى الوحدة والتكافل بين شعوب القارة.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس جمهورية تشاد بالخبرة الجزائرية ولاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والمناجم والمجال الصناعي على غرار صناعة وإنتاج الاسمنت، ورغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في هذه المجالات.