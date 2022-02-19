عرقاب يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز بالدوحة
يُشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، GECF.
وفي بيان للوزارة، فسينظم هذا الاجتماع تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي.
حيث سيرافق الوزير، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.
كما يهدف هذا الاجتماع الهام، حسب ذات البيان، إلى استعراض التقدم المحرز منذ الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمنتدى.
وكذلك التحضير للقمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في الدوحة.
للإشارة، فإن منتدى الدول المصدرة للغاز هي منظمة حكومية دولية أنشئت في الدورة الثامنة للمنتدى الغير رسمي للبلدان نفسها التي عقدت في موسكو في ديسمبر 2008.
كما يتألف حاليا من 11 بلدا عضوا منها الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، مصر، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.
فضلا عن 7 بلدان مراقبة و هي: العراق، أنغولا، النرويج، البيرو وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة.
طالع أيضا:
ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.. عرقاب يُطمئن
كما أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على استعداد مجمع سونلغاز على تأمين وتوفير الطاقتين الكهربائية والغازية بولاية وهران،
لاسيما خلال العاب البحر الأبيض المتوسط. مشيرا إلى القدرات الهامة المتوفرة على مستوى الولاية بهذا الخصوص.
وجاء ذلك، على هامش زيارة العمل والتفقد لوزير الطاقة والمناجم، والوفد الوزاري إلى ولاية وهران.
ويتكون الوفد الوزاري من وزيرة البيئة، ووزير الموارد المائية. والأمين العام لوزارة الداخلية، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من الوزارات.
أين تم بمقر ولاية وهران تقديم عروض لمختلف القطاعات. منها عرض قدم من طرف ممثل مجمع سونلغاز حول وضعية التزويد بالكهرباء والغاز بولاية وهران، من حيث وسائل الانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
ويأتي ذلك، تحسبا لالعاب البحر الابيض المتوسط المزمع عقدها من 25 جويلية 2022 ال 05 جويلية 2022.
وحسب بيان للوزارة، فقد بلغت نسبة الربط الكهربائي بالولاية 97% و72% بالنسبة للغاز.
حيث تم تقديم عرض من طرف المدير العام للشركة الوطنية للطاقة “AEC” والمكلفة بانجاز البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر.
حول برامج التحلية من أجل تامين التموين بالمياه الصالحة للشرب بولاية وهران.
لاسيما تعزيز قدرات الانتاج بمحطة تحلية مياه البحر بمقطع. وكذا عرض عن الاجراءات المتخذة لانجاز محطة لتحلية مياه البحر بالراس الابيض. بقدرة انتاجية تبلغ 300 الف متر مكعب في اليوم.
وعقب العرض، شدد الوزير على الاحترام الصارم لمواعيد استلام المشاريع والانطلاق في المشاريع المستقبلية في اقرب الاجال.
كما شدد على الاعتماد على الجودة في اقتناء التجهيزات. ونقل الخبرات في اطار البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر عبر كامل التراب الوطني.