عرقاب يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز بالدوحة

يُشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، GECF.

وفي بيان للوزارة، فسينظم هذا الاجتماع تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي.

حيث سيرافق الوزير، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك واطارات من الوزارة.

كما يهدف هذا الاجتماع الهام، حسب ذات البيان، إلى استعراض التقدم المحرز منذ الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمنتدى.

وكذلك التحضير للقمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في الدوحة.

للإشارة، فإن منتدى الدول المصدرة للغاز هي منظمة حكومية دولية أنشئت في الدورة الثامنة للمنتدى الغير رسمي للبلدان نفسها التي عقدت في موسكو في ديسمبر 2008.

كما يتألف حاليا من 11 بلدا عضوا منها الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، مصر، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

فضلا عن 7 بلدان مراقبة و هي: العراق، أنغولا، النرويج، البيرو وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة.

طالع أيضا:

ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.. عرقاب يُطمئن