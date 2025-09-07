عرقاب يُشارك في اجتماع وزاري ضم ثمانية بلدان من مجموعة أوبك+

شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.في اجتماع وزاري ضم ثمانية بلدان من مجموعة أوبك+. التي تطبق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام. وهذا بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.رشيد حشيشي واطارات من الوزارة.

وقد شارك في هذا الاجتماع وزراء النفط وممثلو كل من: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق. كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان، روسيا.

وتناول جدول أعمال الاجتماع دراسة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، وآفاقها على المدى القصير، وكذا متابعة مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الفائضة المنتجة.

وفي ختام الاجتماع، قرر الوزراء رفعا جماعيا شهريا لإنتاج البلدان الثمانية من أوبك+، بمقدار 137 ألف برميل في اليوم ، وذلك شهر أكتوبر 2025. وبالنسبة للجزائر، فإن هذا التعديل سيترجم بزيادة قدرها 4.000 برميل في اليوم ابتداء من الشهر ذاته.

وفي هذا السياق، أشار وزير الدولة، محمد عرقاب، أن “القرار الذي اتخذته مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+ يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة”. مشيرا إلى أنه “رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية. فإن الطلب العالمي يظل مدعوما بوجه عام، غير أنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف أن “هذا القرار يعكس إرادة بلدان المجموعة في التحلي بروح المسؤولية، والحفاظ على استقرار السوق. مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك”.

كما جدد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق من خلال اجتماعات شهرية منتظمة، بهدف متابعة تطورات السوق. وضمان احترام الالتزامات. وكذا تنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها.

وقد تم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة البلدان الثمانية.من أوبك+ يوم 05 أكتوبر 2025.