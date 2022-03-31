عرقاب يُشارك في الإجتماع الوزاري 27 لأوبك+

يشارك وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في أعمال الإجتماع الوزاري 27 لأوبك+.

وفي بيان للوزارة، فسيشارك الوزير، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي سيجمع بين الدول الموقعة على إعلان التعاون.

كما سيُخصص هذين الاجتماعين لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

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