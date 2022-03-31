عرقاب يُشارك في الإجتماع الوزاري 27 لأوبك+
يشارك وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في أعمال الإجتماع الوزاري 27 لأوبك+.
وفي بيان للوزارة، فسيشارك الوزير، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي سيجمع بين الدول الموقعة على إعلان التعاون.
كما سيُخصص هذين الاجتماعين لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.
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عرقاب يستقبل رئيس المجمع التركي كاليون إنرجي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية السيد مرتضى عطا ، رئيس المجمع التركي كاليون إنرجي، التابعة لشركة “كاليون” القابضة ، بحضور السفير التركي بالجزائر.
وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد بحث الأطراف حالة علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم.
كما تمت خلال المقابلة مناقشة الفرص التجارية والاستثمارية بين شركات قطاع الطاقة والمناجم والشركات التركية.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب مرتضى عطا، عن اهتمام شركة Kalyon Enerji القوي بالسوق الجزائري ورغبتها في الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة
وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الجزائر وكذلك استغلال السيليسيوم الذي يدخل في تصنيع الخلايا الكهروضوئية.
ومن جهته، أعرب الوزير عن استعداد الجزائر لتوسيع التعاون مع تركيا ليشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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كما أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن نسبة 92 بالمائة من تغطية الكهرباء في ولاية المدية غير كافية. كما أشار الوزير، إلى أن القطاع سيعمل على وضع خطة لإحصاء جميع المنازل غير مربوطة بالكهرباء.
في حين، قال وزير الطاقة، إن فيما يخص مركز تحويل الكهرباء ببوغزول، فهو”من أولويات التي يجب إتمام انجازها لتزويد الجهة الجنوبية”.
كما أشار عرقاب، إلى أن أنه يمكن دعم المناطق الجنوبية بالألواح الشمسية. مؤكدا على أن “الاستثمار موجود لإيصال الغاز وهناك دراسة لتوسيع شبكات الغاز وإيصالها لكل المناطق النائية”.