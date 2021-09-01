عرقاب يُشارك في الاجتماع الوزاري للجنة المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن للإتحاد الإفريقي

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الجمعة القادمة، في أعمال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، سيرافق عرقاب، كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات، وأحمد زغدار وزير الصناعة، وسيعقد الإجتماع بمقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر المرئي عت بعد.

وأشار البيان، إلى إن هذا الإجتماع، يُنظمه الاتحاد الأفريقي في الفترة من 31 أوت إلى 3 سبتمبر 2021، بعنوان “تعميق التكامل الاقتصادي من خلال سلاسل القيمة المترابطة والتنافسية للمنتجات القائمة على السلع المحلية”.

وسيتبنى الوزراء، في نهاية الإجتماع، مشروع الإعلان الوزاري للدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن.