عرقاب يُشدّد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عُمان

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، سيف راشد البداعي، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم، يأتي هذا اللقاء في إطار الديناميكية المتواصلة في العلاقات الأخوية والممتازة. التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان، لاسيما في مجالي المحروقات والمناجم.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد. الذي تبديه الشركات العُمانية بالاستثمار في السوق الجزائرية. على غرار شركة أبراج لخدمات الطاقة، ومجموعة سهيل بهوان القابضة، ومجموعة محمد البرواني القابضة. عبر فرعها بتروغاز، إضافة إلى مؤسسات عُمانية أخرى تنشط في قطاعي المحروقات والمناجم.

كما وقف الجانبان على مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيتين للدراسة اللتين تم توقيعهما بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). وشركة بتروغاز، والمتعلقتين بتقييم المؤهلات الطاقوية في حقلين بحوضي توقرت وبركين. وذلك على هامش الطبعة الـ13 لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين. لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025” بوهران.

هذا وناقش الجانبان فرص التعاون والشراكة في قطاع المحروقات، ولاسيما في مجالات التنقيب، تطوير الحقول، خدمات الآبار. والصناعات النفطية والغازية. وتم التطرق كذلك إلى إمكانيات توسيع التعاون نحو قطاع المناجم. خصوصا في مجال استغلال وتحويل الفوسفات، وإنتاج الحمض الفوسفوري والأسمدة الفوسفاتية. وهي مجالات تشكل محورا مهما في مساعي الجزائر لتعزيز صناعاتها التحويلية.

وشدد وزير الدولة على أن الجزائر، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ماضية في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع سلطنة عُمان، وتعميق الشراكات القائمة في مجالات المحروقات والمناجم والصناعات التحويلية. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

