عرقاب يُشرف على تنصيب المفتش العام ومدير حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية الجديدين

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين على تنصيب بودالي محمد وخليفة مراد بصفتهما على التوالي، المفتش العام ومدير مديرية حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم.

وفي بيان للوزارة، أكد الوزير في كلمته أن حفل التنصيب جاء لتكريم المسؤولون الجدد ومناسبة أيضا لتأكيد الثقة الممنوحة فيهم لتحمل مسؤوليات ذات أهمية لقطاع الطاقة والمناجم.

وهذا على غرار المفتشية العامة، وكذا مديرية حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية ودورهما الهام الذي تلعبانه لتطوير والرفع من فعالية أداء القطاع.

لاسيما في الشق المتعلق بتوفير خدمة عمومية ذات جودة وترتقي لتطلعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

بالمقابل أشار الوزير الى أن تعيين إطارات من الوزارة في مناصب المسؤولية يأتي في إطار استراتيجية ترقية أبناء القطاع.

الى جانب ذالك، أكد الوزير على دعمه الكامل ودعم كافة إطارات القطاع لهما ومرافقتهما في تأدية مهامهما الجديدة، مشددا حرصه على التكفل الأمثل بملفاتهم وتقديم خدمات نوعية.

للإشارة، فقد جرت مراسم التنصيب بحضور إطارات من الوزارة.

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