عرقاب يُشرف على تنصيب المفتش العام ومدير حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية الجديدين
أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين على تنصيب بودالي محمد وخليفة مراد بصفتهما على التوالي، المفتش العام ومدير مديرية حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم.
وفي بيان للوزارة، أكد الوزير في كلمته أن حفل التنصيب جاء لتكريم المسؤولون الجدد ومناسبة أيضا لتأكيد الثقة الممنوحة فيهم لتحمل مسؤوليات ذات أهمية لقطاع الطاقة والمناجم.
وهذا على غرار المفتشية العامة، وكذا مديرية حماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية ودورهما الهام الذي تلعبانه لتطوير والرفع من فعالية أداء القطاع.
لاسيما في الشق المتعلق بتوفير خدمة عمومية ذات جودة وترتقي لتطلعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
بالمقابل أشار الوزير الى أن تعيين إطارات من الوزارة في مناصب المسؤولية يأتي في إطار استراتيجية ترقية أبناء القطاع.
الى جانب ذالك، أكد الوزير على دعمه الكامل ودعم كافة إطارات القطاع لهما ومرافقتهما في تأدية مهامهما الجديدة، مشددا حرصه على التكفل الأمثل بملفاتهم وتقديم خدمات نوعية.
للإشارة، فقد جرت مراسم التنصيب بحضور إطارات من الوزارة.
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عرقاب: الجزائر ستنتج أزيد من مليون برميل يوميا شهر أفريل
كما كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بأن انتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل في اليوم خلال أفريل القادم. وذلك بزيادة قدرها 10 آلاف برميل عن شهر مارس.
وقال الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الوزاري ال 26 للبلدان الأعضاء في أوبك وغير اوبك “اوبك+”. أن “انتاج الجزائر من النفط سيصل الى مليون والفي برميل في اليوم خلال شهر افريل القادم”.
وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قرار “أوبك+” المتخذ في اجتماعها الوزاري ال26. والذي يقضي بزيادة إجمالية قدرها 400 ألف برميل/يوم في أفريل المقبل.
وقال عرقاب أن “الدول الموقعة على اعلان التعاون اوبك وخارج اوبك. قررت مواصلة الزيادة الاجمالية للانتاج ب بضخ 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق خلال شهر افريل المقبل”.
كما شارك عرقاب اليوم، عبر تقنية التناظر عن بعد، في أشغال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك وخارج أوبك.
وخصص اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك وخارج أوبك لدراسة وضع سوق النفط العالمية ومؤشرات تطوره على المدى القصير. وكذلك تقييم مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج من قبل دول “أوبك+” لشهر جانفي 2022.
كما بلغ مستوى الامتثال الإجمالي 129 بالمائة في جانفي الماضي.
وقال عرقاب بأن وزراء الطاقة في دول “أوبك+” قرروا، من جانب آخر، الاجتماع مرة أخرى في 31 مارس الجاري.