عرقاب يُعلن عن إطلاق مرحلة مهمة في مسار تطوير المحروقات ببلادنا

أعلن وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عن انطلاق مرحلة جديدة ومهمة في مسار تطوير قطاع المحروقات في بلادنا، وذلك من خلال إطلاق جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026”.

وقال الوزير، في كلمة له بالمناسبة، إنّ الإطلاق الرسمي لجولة العطاءات “الجيريا بيد راوند 2026″، تندرج ضمن الرؤية الإستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز جاذبية القطاع وتثمين موارد البلاد من المحروقات ودعم مكانة الجزائر كوجهة موثوقة للاستثمار الطاقوي.

موضّحا إن إطلاق هذه الجولة يأتي استكمالا للزّخم الكبير الذي حققته دورة 2024. والتي شهدت اهتماما دوليا واسعا يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بالجزائر. والإرادة الواضحة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. في سبيل مواصلة تطوير قطاع المحروقات على أسس عصرية تقوم على الشفافية، والنجاعة، والشراكة المتوازنة. وحسن استغلال الإمكانات الوطنية.

كما أضاف عرقاب أن هذا اللقاء يجسّد حرص الجزائر على توفير مناخ أعمال أكثر وضوحا وجاذبية. يسمح باستقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الخبرات. وتوسيع نشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، في ظل سياق دولي يتّسم بتحولات جيوسياسية وطاقوية متسارعة.

مشيرا إلى أن دور الجزائر يبرز كوجهة طاقوية رائدة وموثوقة، تعمل على ضمان تدفّق آمن ومستدام للإمدادات نحو الأسواق العالمية. والإسهام في إضفاء مزيد من الاستقرار على أسواق الطاقة. بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا، ومواردها الطبيعية. بالإضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة في مجالي النقل والتصدير.

وأكد عرقاب، أن الجزائر تضطلع، بدور شريكٍ ملتزمٍ بضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة حتى في أصعب الظروف.

وأضاف أن هذه المناولة الصناعية، عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، تُعدّ ركيزة استراتيجية في قطاع المحروقات بالجزائر. من خلال ما تقدمه من تخصص وإبداع، حيث تساهم في توفير قطع الغيار، وخدمات الصيانة، والخدمات التقنية الدقيقة. وبذلك، تمثل جولة العطاءات «Algeria Bid Round 2026» فرصة حقيقية لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

وأكد وزير الدولة، أن قطاعه يعمل على ترسيخ مكانة الجزائر كمحور طاقوي إقليمي. من خلال تطوير مشاريع هيكلية كبرى، ذات بعد استراتيجي. على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، والذي من شأنه فتح آفاق جديدة للتكامل الطاقوي.