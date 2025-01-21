عرقاب يُناقش تبادل الخبرات بين الشركات الجزائرية والألمانية

أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، محادثات ثنائية مع كاتب الدولة للوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ، فيليب نيمرمان.

وناقش الطرفان، في هذا الإجتماع، فرص الاستثمار وتبادل التجارب والخبرات بين الشركات الجزائرية والالمانية. خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة.

وجاء هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة للدول المعنية بمشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)،

وحضر اللقاء، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.

بالإضافة إلى سفير الجزائر لدى إيطاليا، والرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

وتركزت المباحثات على بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وألمانيا في مجالات الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.

كما تم التركيز على تجسيد المشاريع الاستراتيجية المشتركة، ومشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي”.

كما ناقش الطرفان كذلك فرص الاستثمار وتبادل التجارب والخبرات بين الشركات الجزائرية والالمانية. خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة.

ورحب الطرفانـ، بالمستوى المتميز لهذه لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. بالإضافة الى تقليل البصمة الكربونية، ونقل التكنولوجيا والتكوين.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الدولة، مختلف برامج الجزائر لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي والكهرباء.

بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقات المتجددة التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها في إطار استراتيجيتها للانتقال الطاقوي.