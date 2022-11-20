عرقاب يُنصّب عتيمان وسيلة رئيسا جديدا للجنة ضبط الكهرباء والغاز

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد على تنصيب عتيمان وسيلة، الرئيسة الجديدة للجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) خلفا لفريد رحوال، الرئيس بالنيابة للجنة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد حضر حفل التنصيب رؤساء وكالات القطاع، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، وإطارات من قطاع الطاقة والمناجم.

وهنأ وزير الطاقة والمناجم عتيمان، عضو لجنة الإدارة في اللجنة، على منصبها الجديد. وتم دعوتها إلى مضاعفة جهودها لتقديم المزيد للجنة ضبط الكهرباء والغاز. والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان تطبيق القوانين الحاكمة للكهرباء والغاز. كما تقدم الوزير بخالص شكره لرحوال على المجهودات المقدمة طول مدة رئاسته للجنة بالنيابة.

من جانبها، أكدت الرئيسة الجديدة للجنة، إنها تشرفت للغاية بثقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بتعيينها في هذا المنصب الذي تنوي من أجله إستثمار بشكل كامل طاقاتها وجميع العاملين في لجنة ضبط الكهرباء والغاز.

للإشارة فقد بدأت عتيمان وسيلة، حياتها المهنية عام 1992 كمدرس في جامعة الجزائر، وفي عام 1998، انضمت إلى سونلغاز كمهندسة تصميم للهياكل التشغيلية والتجارية، ثم كرئيسة للإدارة والميزانية. انضمت إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في عام 2006. حيث شغلت مناصب تنفيذية عليا، ونائب مدير الامتيازات والطاقة المتجددة. بالإضافة كذلك إلى مديرة الامتيازات والخدمة العمومية في 2015. قبل أن يتم تعيينها في نهاية عام 2021، كعضو في لجنة الإدارة للجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG.