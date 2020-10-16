عرقاب: 1 مليار دولار تكاليف إستيراد 31 مادة معدنية حديدية وغيرها

كشف وزير المناجم، محمد عرقاب أن “الجزائر تستورد حاليا 31 مادة معدنية حديدية و غيرها من الخارج تكلف خزينة الدولة 1 مليار دولار”.

وقال عرقاب، خلال زيارة قادته أمس الخميس إلى سكيكدة، أن “الدولة عازمة على إعادة بعث النشاط المنجمي”.

وأكد عرقاب في ذات السياق أن “الإمكانات و الموارد المالية الكافية متوفرة لإنعاش قطاع المناجم عبر الوطن و إنتاج المادة الأولية”.

وأوضح الوزير أن “الدولة لن تدخر أي جهد لتقليص الاستيراد”.

وبخصوص استخراج اليورانيوم، أكد عرقاب أن “الجزائر تملك احتياطي هام منه إلا أنه لم يحن بعد و قت استغلاله و استخراجه”.

مشيرا في السياق ذاته أن “دائرته الوزارية بصدد التحضير لعملية تشكيل الشركات الشبانية للتنقيب عن الذهب في الجنوب و كذا بأماكن أخرى عبر الوطن”.

وأكد وزير المناجم “أن النشاط الحرفي لا يقتصر فقط على الذهب بل هناك معادن أخرى ما سيساعد كثيرا في استحداث مناصب عمل جديدة”.