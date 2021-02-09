عرقاب: 13 مشروعا منجميا للبحث عن معادن ثمينة ونادرة بين تمنراست وإيليزي

قال وزير المناجم، محمد عرقاب، إنّ هناك 13 مشروعا منجميا للبحث عن معادن ثمينة ونادرة بين ولايتي تمنراست وإيليزي.

وقام الوزير بزيارة إلى ولاية تمنراست رفقة الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة، والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية.

وتم زيارة منجم الذهب بأمسماسة في إطار اليوم الثاني والأخير، أن هناك 13 مشروعا منجميا حاليا للبحث عن معادن ثمينة ونادرة.

وأضاف، أنه سيتم العمل على استخراج واستغلال تلك المعادن بالشراكة مع الجامعات الجزائرية، لاستغلالها في المجال الصناعي.

وأكد عرقاب، أن منجم الذهب بأمسماسة جاهز عمليا لاستقبال كميات خام الذهب من قبل 92 مؤسسات مصغرة التي منحت لها تراخيص الاستغلال.

كما أكد، أنه يتم حاليا ضبط دفتر شروط خاص بتطوير المنجم بطريقة صناعية من خلال البحث عن شريك يضمن المرافقة التكنولوجية.

وهذا من أجل بلوغ الاستغلال العميق للمنجم ليصل إلى عمق 400 مترا، مضيفا أن هذه المنطقة تحوز على مخزون كبير من المعدن الأصفر .

وأوضح الوزير، أنه سيتم تطوير المنجم باستغلال خبرة العمال الجزائريين التي اكتسبوها، مشيرا أن التكوين يعد أحد أولويات القطاع.

وذكر في السياق ذاته، أنه سيتم تطوير سبل العمل وتوفير كافة الوسائل وإعادة النظر في أسلوب العمل.