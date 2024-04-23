عرقاب: 50 بالمائة نسبة تغطية المحيطات الفلاحية بالكهرباء

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بولاية أولاد جلال. أن نسبة تغطية المحيطات الفلاحية على المستوى الوطني بشبكة الكهرباء تجاوزت 50 بالمائة.

وأوضح عرقاب خلال لقاء صحفي بمنطقة “نومر” الفلاحية ببلدية “الدوسن”. على هامش إشرافه على وضع حيز الخدمة لمشروع ربط هذه المنطقة بشبكة الطاقة الكهربائية. أنه من بين 100 ألف محيط فلاحي تم إحصاؤهم على المستوى الوطني بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. تم ربط ما يزيد عن 56 ألف محيط بذات الشبكة، فيما ستتم تغطية 14 ألف محيط فلاحي آخر على المستوى الوطني نهاية السنة الجارية.

وقال عرقاب، إن ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء يندرج في إطار سياسة و أهداف الحكومة. فيما يخص الأمن الغذائي و دعم الإنتاج الوطني. لافتا الى أن الولايات الجديدة حظيت بعدة برامج تستهدف توسيع المساحات المستغلة في الإنتاج الفلاحي. و توفير الطاقة الكهربائية لجميع الفلاحين.

وخلال إشرافه على وضع حجر أساس مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية. بقوة 80 ميغاواط على مساحة 160 هكتارا بعاصمة الولاية. أفاد عرقاب بأن هذا المشروع الذي يرتقب أن يدخل حيز الخدمة في غضون 18 شهرا. يعتبر من أهم المشاريع الطاقوية بالمنطقة التي ستعطي بمجرد دخولها حيز الاستغلال إضافة كبيرة للولاية في المجال الاقتصادي عموما و الفلاحي خصوصا.

وأشار عرقاب، إلى أن دائرته الوزارية تسعى إلى توفير الطاقة الكهربائية. كما و نوعا على مستوى المصانع ومناطق النشاطات لاسيما على مستوى الولايات الجديدة. لتفادي الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف”.