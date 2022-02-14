عرقاب وحسني يترأسان اجتماعا تنسيقيا بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر

عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماع عمل ومتابعة بخصوص المخططات والبرامج الاستعجالية والبرامج على المدى المتوسط. وذلك لمختلف مشاريع تحلية مياه البحر عبر كامل التراب الوطني.

الإجتماع جرى رفقة كريم حسني وزير الموارد المائية، وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارتين.

وجاء هذا الاجتماع وفق بيان الوزارة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد أمس الاحد.

والمتضمن العمل، بأقصى سرعة ممكنة، لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة. من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة بمجلس الوزراء.

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كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عن منح 735 رخصة وزارية لبيع وتخزين المنتجات البترولية.

وجاء ذلك، قبل صدور المرسوم التنفيذي لممارسة نشاط المزلقات. مضيفا أنه قد تم منح 1380 رخصة مؤقتة لممارسة نشاط المزلقات.

وأوضح الوزير، في إجابته على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إن ممارسة هذا النشاط حر. ومتاح لكل المتعاملين شريطة الالتزام بالنصوص التنظيمية المعمول بها.

ومن جهة أخرى، قال عرقاب، أنه قد تم تخصيص أكثر من 7 ملايير لربط مناطق الظل بالغاز والكهرباء.

أما بخصوص عدم ربط الاحياء السكنية بالغاز، لعدم وجود شبكة الصرف الصحي، قال الوزير: “نتذكر جميعا حادثة البيض. أين تم ربط الاحياء بالغاز في ظل عدم وجود شبكة للصرف الصحي. وهذا بالتواطئ مع المسؤولين المحليين ومسؤولين بسونلغاز. ولهذا يجب ربط الأحياء بقنوات الصرف الصحي قبل ربطها بالغاز لتفادي الكوارث”.

كما أضاف الوزير: “رئيس الجمهورية طالبنا بالبحث عن حلول للأحياء السكنية التي تفتقر للغاز وغير مزودة بشبكة الصرف الصحي. لأنه من غير المعقول أن تنتظر تلك الأحياء مخطط للشبكة. ثم بعد ذلك نزودها بالغاز. نحن نبحث عن خطط وحلول”.

كما أشار عرقاب، إلى أن دائرته الوزارية لم تسجل اي نقص أو انقطاع لقارورات غاز البوتان.