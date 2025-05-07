عرقاب يثمّن أداء مجمّع سونلغاز خلال سنة 2024

ترأّس وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الأربعاء، أشغال الجمعية العامة العادية لمجمّع سونلغاز.

وذلك بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، وممثل رئاسة الجمهورية، وممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن وزير الدولة أداء مجمّع سونلغاز خلال سنة 2024. مشيدًا بالإنجازات المحقّقة، لا سيّما خلال فصل الشتاء الذي شهد أزمة طاقوية عالمية. تمكّن المجمّع من تجاوزها بفضل سياسة تسيير رشيدة وفعّالة. كما عبّر عن شكره لإطارات ومسؤولي سونلغاز على التزامهم ومجهوداتهم.

>من جانبه، أشاد وزير المالية، بالنتائج الإيجابية التي حققها المجمع خلال الفترة الأخيرة. بينما عبّر ممثل رئاسة الجمهورية عن ارتياحه الكبير لمستوى الأداء العالي الذي تبديه سونلغاز في تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل السلطات العليا. وهو ما أكده أيضًا ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وفي عرض شامل حول سياسة الحوكمة المنتهجة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. استعرض الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، أبرز المحاور التي تم العمل عليها. وعلى رأسها تحديث المخطّط الاستراتيجي للمجمّع إلى آفاق 2035. وإعادة تنظيم الهيكل الإداري. إلى جانب إدخال إصلاحات عميقة في مجال تسيير الموارد البشرية.

كما تطرق عجال إلى مساهمة سونلغاز في تجسيد مشاريع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وضمان مرور صيف 2024 في أحسن الظروف. فضلاً عن تحقيق إيرادات قياسية بالعملة الصعبة.

وفي ختام أشغال الاجتماع، أكد الرئيس المدير العام أنّ ما تحقّق من نتائج لم يكن ليتجسّد لولا الدعم المتواصل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة. وكذا مرافقة وزارتي الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والمالية، وهو ما مكّن سونلغاز من تعبئة جزء مهم من الموارد المالية الضرورية لتنفيذ برامجها التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمة العمومية بما يلبّي تطلعات المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاجتماع تناول بالدراسة والمصادقة عدّة نقاط متعلّقة بنشاط وتسيير المجمّع.