عرقاب يشرف على مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونارام

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب رضا بلحاج، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب “فيرال”، رئيسا مديرا عاما بالنيابة لمجمع سونارام، خلفًا لـ بلقاسم سلطاني،

وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات القطاع.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير أن هذا التعيين يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع المحروقات والمناجم، لا سيما في شقه المنجمي.

مشيدا بالدور المحوري الذي يضطلع به مجمع سونارام في تثمين واستغلال الموارد المنجمية الوطنية، وتشجيع الاستثمار وترقية النشاط المنجمي، خصوصا في المشاريع الكبرى، على غرار مشروع استغلال وتثمين منجم الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف، ومشروع الزنك والرصاص بتالة حمزة - وادي أميزور بولاية بجاية، إضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة ووادي الكبريت بولاية تبسة.

مواصلة مسار الإصلاح والعصرنة

وأشار وزير الدولة إلى أن تعيين رضا بلحاج، الذي يعَدُّ من إطارات القطاع المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالي الصناعة الحديدية والمنجمية، يجسد حرص الدولة على الاعتماد على الكفاءات الوطنية المؤهلة ومنحها مسؤوليات استراتيجية لتطوير المؤسسات الوطنية ودفع عجلة التحول الصناعي والاقتصادي. مؤكدا على دعمه الكامل له في مهامه الجديدة. وعلى مواصلة مسار الإصلاح والعصرنة لتحسين أداء مجمع سونارام وتعزيز تنافسيته في السوقين الوطنية والدولية.

إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمليات الإنتاجية

ويعدُّ مجمع سونارام أحد أهم الأقطاب الصناعية المنجمية في الجزائر، إذ يضطلع بمهمة تطوير واستغلال الثروات المعدنية الوطنية وتثمينها. من خلال عقد شراكات استراتيجية مع متعاملين وطنيين وأجانب. وإدماج التكنولوجيات الحديثة في العمليات الإنتاجية. فضلا عن تأهيل الموارد البشرية عبر فروعه، مثل “سونارام التكوين” المتخصصة في تدريب وتأهيل الكوادر في المجال المنجمي.

كما أعرب الوزير بهذه المناسبة عن شكره لـ بلقاسم سلطاني على الجهود التي بذلها طيلة فترة توليه رئاسة المجمع، متمنيا له التوفيق في مساره المهني المستقبلي.

من جانبه، عبّر رضا بلحاج عن امتنانه للثقة التي وضعت في شخصه. مؤكدا عزمه على مواصلة تنفيذ استراتيجية المجمع وفق رؤية حديثة تقوم على تثمين الموارد الوطنية المنجمية. وتشجيع الابتكار، والانفتاح على الشراكات الدولية ذات المنفعة المتبادلة.

كفاءة وخبرة في الصناعة الحديدية والمنجمية

ويتمتع رضا بلحاج بمسار مهني يمتد لأكثر من 25 سنة من الخبرة في الصناعة الحديدية والمنجمية. وله إسهامات معتبرة في مجال تسيير الاستثمارات والمشاريع الصناعية. إذ شغل مناصب قيادية عدة في مؤسسات وطنية كبرى، على غرار مجمع IDER وأرسيلور ميتال الجزائر وفيرال. وتدرج من مهندس صيانة إلى مدير عام ثم رئيس مدير عام لمؤسسات صناعية. ويحمل شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك – تخصص أوتوماتيك من جامعة باجي مختار بعنابة. وماستر في إدارة الأعمال (MBA) من المعهد الدولي للتسيير (INSIM).