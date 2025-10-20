عرقاب يبحث مع رئيس مجلس النواب النيجيري مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، وفدًا برلمانيًا من جمهورية نيجيريا الاتحادية، بقيادة رئيس مجلس النواب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، تاج الدين عباس.

وهذا، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فخور إبراهيم. إلى جانب سعادة سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة.

وقد نوّه الطرفان بجودة العلاقات التي تربط البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة. من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة. ولا سيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز.

مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)

وتطرّق الطرفان إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية، والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز. سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية. وقد تم استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، التي تم إطلاقها في مارس 2025.

وبالموازاة، بحث الجانبان إمكانيات توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك. وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتكوين، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع المحروقات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي ضمن الأطر الإقليمية والدولية، مع الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، وكذا داخل منظمة أوبك.

تعزيز الشراكات جنوب-جنوب

وقد أشاد وزير الدولة بالديناميكية التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة. في إطار السياسة الطاقوية الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات جنوب–جنوب، وتوسيع حضور مجمع سوناطراك على الساحة القارية، بما ينسجم مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، وتجسيد رؤية تنموية إفريقية قائمة على التكامل والشراكة الفعالة.

من جهته، عبّر رئيس مجلس النواب لجمهورية نيجيريا الاتحادية عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع الجزائر. مؤكدا استعداد نيجيريا لتكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل بلورة مشاريع استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة. لا سيما في القطاعات الحيوية. كما ثمَّن جهود الجزائر في دعم مبادرات التعاون الإفريقي، من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يعَدُّ مشروعا قابلا للإنجاز والتجسيد، خاصةً أنه يمر عبر ثلاث دول فقط.