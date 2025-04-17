عرقاب يتباحث مع وزير الإسكان والأراضي الموريشي تعزيز التعاون في مجال الطاقة

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، وزير الإسكان والأراضي لجمهورية موريشيوس، شاكيل محمد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيانٍ للوزارة، سلّم الوزير الموريشي رسالة خطية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من الوزير الأول لجمهورية موريشيوس، نافين رامغولام. عبّر فيها عن أطيب تحياته الأخوية، وتمنياته الصادقة للجزائر بدوام التقدم والازدهار.

كما جدّد الوزير الموريشي تهانيه وتهاني حكومة بلاده إلى الجزائر على انتخاب السفيرة سلمى حدادي، في منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معبّرًا عن فخره بهذا التتويج المستحق.

وفي السياق ذاته، أكد عرقاب أن الرئيس تبون، يولي أهمية بالغة لتوطيد أواصر التعاون والتضامن الإفريقي.

كما يحرص رئيس الجمهورية على تنسيق الجهود مع أشقائه القادة في القارة، على غرار الوزير الأول لجمهورية موريشيوس. وذلك من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات استراتيجية تعكس تطلعات الشعوب الإفريقية إلى الوحدة، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتنمية المشتركة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الطاقات المتجددة، إنتاج الكهرباء وتسويق الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

من جهته، أعرب شاكيل محمد، عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية الغنية في هذه القطاعات الحيوية. لا سيما في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واستعمال الشبكات المصغرة لتوفير الكهرباء في المناطق المنعزلة.

وأكد عرقاب أن الجزائر، بصفتها فاعلًا محوريًا في الاتحاد الإفريقي، تولي أهمية استراتيجية لتحقيق التحوّل الطاقوي في القارة الإفريقية، معتبرًا أن هذا التحول يمثّل إحدى أهم التحديات الراهنة، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التي تزخر بها إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة.

كما شدّد على أهمية تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية من أجل تحقيق الأمن الطاقوي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.