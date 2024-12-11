عرقاب يستقبل المدير العام لشركة سينوبك العالمية للاستثمار الطاقوي

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم، المدير العام لشركة سينوبك SINOPEC الصينية العالمية للاستثمار الطاقوي، كزو ويسونغ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والصين في مجال الطاقة.

وخلال اللقاء استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين مُجمعي “سوناطراك” و”سينوبك”. وتم التأكيد على متانتها وأهميتها الاستراتيجية.

كما ناقش الطرفان فرص الأعمال وآفاق الاستثمار لشركة “سينوبك” في الجزائر، لا سيما في مجالات استكشاف المحروقات. زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الاسترداد. إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والتحويلية.

وتناول الطرفان الاستفادة من الفرص التي توفرها أحكام قانون المحروقات الجديد والإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر.

وأكد عطاف على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى في الصناعة البترولية والغازية.

وأشار الطرفان الى أن علاقات التعاون مع شركة سينوبك يمثل نموذجًا للشراكات البناءة والمبتكرة التي تفتح آفاقًا جديدة وواعدة في مجالات الطاقة والصناعة في الجزائر.