عروسان يقيمان حفل زفاف “افتراضي” يحدث ضجة !

أثار عروسان من الأردن، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرارهما حول طريقة احتفالهما بزفافهما الخارجة عن المألوف. وهذا في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي تفرضها المملكة الأردنية، والتي تقيد عدد الحضور في مثل هذه المناسبات وتوفيرا لتكاليف العرس.

كما وضعت هذه القوانين الصارمة، العروسان الأردنيان بمواجهة صعوبات كبيرة أمام إقامة حفل زفافهما، مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا. وشروط وزارة الصحة المشددة بالإضافة للارتفاع الكبير لتكاليف الزفاف، مما دفعهما لإقامة حفل زفاف “افتراضي” عبر صفحتهما على “فيسبوك”.

في حين قال العروسان، إن تكاليف حفل الزفاف الكبيرة بالإضافة للحالة الوبائية، جعل الأمر معقدا ومكلفا. لذا قررا توفير الوقت والمال، وإقامة حفل زفافهما في منزلهما، وبثه عبر خاصية “البث المباشر” على “فيسبوك”. كما شارك الأصدقاء فرحة العروسين اللذين نشرا كذلك رقم حساب لتلقي “النقوط”.

والسياق ذاته، تصدر الفيديو والحدث مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. حيث أعرب الكثيرون عن إعجابهم بهذه الخطوة الفريدة من نوعها.

ومنذ بدء جائحة كورونا، استغل عدد كبير من الشباب المقبلين على الزواج في المملكة قرار الحكومة بإغلاق قاعات الأفراح. حيث أقاموا احتفالات بسيطة، في محاولة منهم لتوفير المال مع الارتفاع الكبير لتكاليف الاحتفالات.

وعلى الرغم من إعادة افتتاح صالات الأفراح قبل 5 أشهر، إلا أن الإقبال على الصالات لا يزال ضعيفا. وسط تخوفات من الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجل الأسبوع الأول من هذا الشهر حوالي 35 ألف إصابة. وهو أعلى رقم سجل في عدد الإصابات في المملكة.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=860629497946367

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية منع حضور الحفلات والمهرجانات وحفلات الزفاف. إلا لمن تلقى جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو إبراز فحص كورونا سلبي النتيجة مدته 48 ساعة.

كما أضاف حجاوي عبر برنامج “صوت المملكة”: “لا أزال مصرا على أقوالي أن فيروس كورونا سينتهي”. “وسيصبح موسميا في شهر يونيو المقبل، ولا أزال مصرا حتى بعد “أوميكرون”.

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