عروسا عين البنيان لم يصابا بأي تسمم غذائي أو اختناق بالغاز!

مصالح الأمن فتحت تحقيقا في القضية ومعلومات المركز الوطني لمكافحة التسمم تكشف..

زوج الضحية غادر مصلحة الاستعجالات أمس بعد مكوثه يوما كاملا

شرعت مصالح الأمن في تحقيقات معمّقة، على خلفية مصرع فتاة لا تتجاوز 18 سنة ببلدية عين البنيان وإصابة زوجها بمضاعفات خطيرة، وحسب المعلومات التي تلقاها المركز الوطني لمكافحة التسمم، فإن العروسين اللذين احتفلا، منذ أيام، بحفل زفافهما لم يصابا بأي تسمّم غذائي أو اختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون.

كشف مصدر موثوق لـ«النهار»أن زوج الضحّية الذي تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى باينام قد غادر المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الضرورية، حيث كاد أن يفارق الحياة متأثرا بنوبة عابرة لم يتم تحديد سببها، حيث استنجد بأخيه من أجل إنقاذ حياته، كما لبث يوما كاملا مزودا بقناع الأوكسجين بسبب الصعوبة الكبيرة التي كان يعاني منها.

وأضافت مراجع»النهار» أن الضحية وزوجها تناولا طعام العشاء سويّا في المنزل العائلي رفقة أفراد العائلة، ولكنهما الوحيدان اللذان تعرّضا للإصابة، حيث تم العثور على الفتاة التي تدعى «ع.ل» جثّة هامدة بالمنزل الواقع بالصخرة الكبرى Grand rocher في اليوم الموالي.

وكانت المعانية الأولية للطبيب الشرعي قد أثبت أن الوفاة مشكوك فيها، في انتظار النتائج النهائية لتقرير الطبيب الشرعي، خاصة بعد انتشار أخبار تحدّثت عن تعرّضهما للاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون.