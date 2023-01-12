عروس تطلب من الضيوف دفع ثمن وجباتهم!

صرحت عروس عن رغبتها في مطالبة ضيوف حفل زفافها بدفع ثمن وجباتهم بدلاً من شراء هدية.

مما أثار الجدل، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول أفكار توفير المال “الصحيحة والخاطئة”.

وقالت العروس، حسب ما نقلته وسائل إعلام، أنها وخطيبها لا تهتمان بالهدايا.

مضيفة أنها تشعر بالقلق من أنه لن يكون من العدل أن تسأل صديقاتها اللاتي يسافرن بين الولايات لحضور الزفاف.

وانتقد العديد من الأشخاص العروس بسبب هذه الفكرة، لكن يعتقد البعض أن ذلك مقبولا وبأنها ذكية وموفرة.

وشارك الكثير من رواد مواقع التواصل، رأيهم بالفكرة، حيث قالت إحداهن: “إذا كنت تدعو أشخاصًا فيجب عليك إطعامهم. لا ينبغي عليهم أيضًا تقديم هدية لأن الرحلات الجوية والإقامة لمجرد الوصول إلى هناك كافية”.

وقال آخر: “من المؤكد أنها أخلاق سيئة أن تطلب من الضيوف دفع ثمن وجباتهم”.

وعلقت أخرى بالقول: “بإمكانك أن توفري في أشياء أخرى من حفل الزفاف”.

في حين اعتبر البعض، إنهم لا يرون مشكلة في الفكرة بحكم ان مصاريف العروس تكون عالية في الزفاف.