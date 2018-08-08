عروس تعتدي على حماتها باستعمال قارورة عطر في قسنطينة

بعد مشاحنات بسبـب صـور حفـل الزفـاف

مثلت، أمس، أمام هيئة محكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة، المسماة «ب.ي» البالغة من العمر 26 سنة، رفقة والدتها وشقيقتها، بتهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، وجنحة السبّ والشتم.

حيثيات الواقعة كما جاء في محاضر الضبطية القضية، تعود إلى شكوى تقدمت بها المدعوة «ب.ف»، 53 سنة، في حق المتهمة الرئيسية التي لم يمض على زفافها إلا 12 يوما، بتهمة الاعتداء بالضرب والسبّ والشتم.

أين صرّحت بأن زوجة ابنها، وبعد مشاحنات عائلية حول صور حفل الزفاف التي قامت شقيقة زوجها بمسحها من هاتفها النقال، قامت بتوجيه عبارات سب وشتم لها، وعند تدخل الضحية لفض النزاع، ووضع حد للمشاحنات القائمة بين ابنتها وكنّتها المتّهمة.

قامت هذه الأخيرة بالاعتداء عليها لفظيا أمام عدد من أقاربها، بل ووصل بها الأمر إلى الاعتداء عليها داخل غرفة نومها، عن طريق رشقها بقارورتين من العطر، مما تسبب لها في جرح على مستوى الجبهة.

الضحية أضافت أنها اتصلت بوالدة العروس المتهمة، التي حضرت هي الأخرى رفقة ابنتها، وفور وصولهما قامتا أيضا بتوجيه عبارات سب وشتم لها، الأمر الذي أجبرها على تقييد شكوى ضدهن أمام عناصر الأمن.

المتهمة وعند مواجهتها بأقوال حماتها، أقرّت بكل ما جاء في المحاضر، وصرحت بأنها في تلك الفترة كانت تعاني ضغطا نفسيا كبيرا. من جهته، طالب ممثل الحق العام في حق المهتمة تسليط عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حين أجلت المحكمة الفصل في قضية الحال إلى جلسة لاحقة.