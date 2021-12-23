منتهى غايتهن تحصيل الحلال، والعثور على رجل تقي نقي طاهر يعي ما له وما عليه تجاه المرأة. محافظات تسعين لبناء حياة ملؤها التواد والرحمة تحت طاعة الرحمان. حتى لرجل يبحث عن عروس تقبل التعدد وفقا لما شرعه المولى عزّ وجل، فارتأينا أن نمنحهن الفرصة. وأن نخصص لهن ركنا لتحققن أحلامهن بالستر والاستقرار في كنف الحلال.. فكل التوفيق لهن..

الرقم السري :

136205

عروس جميلة.. تقبل حتى أن تكون لك الثانية

شابة من ولاية تلمسان، على قدر كبير من الجمال والأناقة، بيضاء البشرة، طويلة القامة، ربة بيت ممتازة. كما تبلغ من العمر 36 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، كبرت على مكارم الأخلاق، واثقة من نفسها وصاحبة شخصية قوية.

اتصلت بنا وكلها يقين من أنها ستجد ضالتها على يد مركز الأثير، زوجا صالحا لأن يسكن إليها وتسكن إليه. تقبل أن تكون زوجة ثانية لرجل لا يميل كل الميل ويحقق معها العدل المشروع، رجلا يهمها في الأخلاق. ولا يهم من ولاية من الوطن يكون، يكون عاملا مستقرا، تقبله أيضا مطلق أو أرمل. سنه لا يتجاوز55 سنة، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

136206

تبحث عن قرة العين لا تتردد واتصل بها في الحين

عرضنا الثاني لفتاة تتسم بالعفة والصفاء، كلّمتنا وكلها أمل أن تعثر على النصيب الطيب. فتاة لها الكثير من المفاجآت السارة لمن يتخذها عروسا على سنة خير الخلق، هي من ولا برج بوعريريج. قطفت من بستان الحياة زهرتها الـ28، مطلقة بدون أولاد، ماكثة بالبيت، ومدبّرة جيدة لأموره، سمراء البشرة.

تريد البدء من جديد مع رجل يحي الأمل في حياتها، تعده أن تسعده مادامت حية، رجل لا تهمها ولايته. صادق ذو نية حسنة، سنه أقل من 50 سنة، تقبل صاحبة إعلاننا الارتباط برجل مطلق أو أرمل. كما تقبل التعدد مع من يضمن لها السكن الخاص ومع من يضمن لها تطبيق العدل والمساواة.

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