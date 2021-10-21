عروس صادقة منتهى أمل إبن المدية

شاب في غاية الصدق والاحترام، أسرّ إلينا أنه لا يريد سوى أن تكون رفيقة دربه من قارئات الجريدة الوفيات، حيث حمّلنا مسؤولية أن نكون الوسيط له في مسألة إختيار الزوجة الصالحة له، زوجة تؤمن بالأقدار وتسعده على مدار الأيام والأعوام.

صاحب إعلاننا من ولاية المدية، يبلغ من العمر 47 سنة، لم يسبق له الزواج لبعض الظروف التي لا يسع المقام لذكرها، موظف مستقر، لديه سكن خاص.

يريد تحصيل الحلال مع امرأة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون عاصمية، سنها ما أقل من 40 سنة، يأمل لو تكون موظفة في سلك التعليم، ولا يمانع أبدا إن كانت ماكثة في البيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135797

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