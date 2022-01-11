الرقم السري :

136312

عروس قبائلية.. يتحقق معها الرجاء

نستهل عروضنا بعروس قبائلية أصيلة. عرفت كيف تعطي لحياتها معنى وقيمة بممارسة موهبتها في عقر دارها، كما هي حرفية تمتهن الخياطة التي تتقنها وتتفنن فيها. اتصلت بنا وأعربت عن خالص نيتها في أن تكون زوجة لرجل يحسن معاملتها. هي امرأة عازبة تبلغ من العمر 50 سنة، ذات همة عالية وخصال طيبة، متوسطة القامة،. وجميلة الشكل، سليلة أسرة كريمة وأبوين فاضلين علماها أن الدنيا تؤخذ غلابا ولا مكان فيها للضعفاء.

تتمنى أن تعمر الدار وتجد روحا تسكن إليها. رجل يعي المسؤولية من إحدى مناطق الشرق أو من إحدى مناطق القبائل أو الوسط، سنه لا يتعدى 60 سنة. تقبله مطلق أو أرمل بأولاد تسعد برعايتهم والوقوف إلى جانبهم، ويكون عاملا مستقرا.

الرقم السري :

136313

عروس ستدخل السعادة قلبك.. فأحسن الاختيار ولا تتردد

إلى ولاية تيبازة هذه المرة، نعرفكم على عروس واحدة من بناتها الطيبات. اتصلت بنا متوسمة خيرا تتمنى لأن تعثر عن شريك الحياة، زوجا صالحا تستقر إلى جانبه ويكون قرة عين لها. هي شابة في الـ40 من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج. حنونة طيبة. صانعة حلويات من الطراز الرفيع، سمراء وطويلة القامة.

تبتغي أن يكون لها حظ مع واحد من أوفياء جريدتنا الغراء، رجل حكيم مثقف، متفهم لطبيعة عملها. سنه لا يتجاوز 55 سنة، كما تقبله من أي ولاية من الوطن، ولا يهمها إن كان أرمل أو مطلق بأولاد. وتحلم أن يتحقق أملها بارتداء الثوب الأبيض في أقرب الآجال.

الرقم السري :

136314

عروس عاصمية أصيلة.. تحول حياتك إلى روضة جميلة

أخيرا وليس آخرا، نقدم لكم عرضا متميزا، لامرأة طيبة، امرأة على قيد الأحلام والأمل الجميل. بشاشتها نابعة من طيبة قلبها، فلا ترى على محياها سوى الابتسامة الراقية. كما هي سيدة من العاصمة تبلغ من العمر 46 سنة، حرفية ممتازة وصاحبة ذوق رفيع في مجال صناعة الحلويات. عازبة لم يسبق لها الزواج، متوسطة القامة وحسنة الشكل.

تطلب الحلال، وزوجا يحتوي قلبها حيا وحنان، تريده من العاصمة وما جاورها، سنه أقل من 55 سنة. تقبله أرمل أو مطلق، موظف مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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