عروس من جيجل تحمل معها الكثير والكثير..

من ولاية جيجل، تواصلت معنا إحدى بناتها مانحة لنا الضوء الأخضر حتى تجد لها زوجا يصونها ويجعلها قرة لعينيه. صاحبة إعلاننا هذا جمعت بين الطيبة والأخلاق الرفيعة والجمال الأخاذ. هي شابة في الـ37 من عمرها، لم يسبق لها الزواج، تدير أمور البيت بكلّ حنكة وتدبر، وهي مقتنعة من أنها تؤدي رسالة سامية ونبيلة بهذا الشكل.

ترجو أن تجد النصيب الطيب الذي يحتويها ويغمرها بالدفء، رجل يكون من ولايات الشرق أو الجنوب الجزائري، سنه لا يتعدى50 ، يكون أرمل أو مطلق بأولاد، كما تقبل أن تكون زوجة ثانية شرط موافقة الزوجة الأولى، وأكثر ما تتمناه أن يكون من سيطرق بابها عاملا مستقرا ولديه سكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135782

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