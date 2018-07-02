عاجل

عروس وبوهنة يندمجان في تدريبات العميد وحشود يواصل الغياب

الرياضة
  • -
  • 0
عروس وبوهنة يندمجان في تدريبات العميد وحشود يواصل الغياب
بقلم كريم.تيغرمت

اندمج الوافد الجديد لمولودية الجزائر، اسلام عروس، رفقة زميله رشيد بوهنة، في التدريبات الجماعية للفريق، خلال تربصهم الجاري بفرنسا.

وكشف التطبيق الرسمي للفريق، أن إسلام عاروس، ورشيد بوهنة، استعادا عافيتهما، والتحقا بالتدريبات الجماعية التي جرت صباح اليوم الإثنين.

من جهة أخرى، يتواصل غياب قائد الفريق، عبد الرحمان حشود، لليوم الثاني على التوالي، عن التدريبات الجماعية للفريق.

ويواصل مدرب العميد، بيرنار كازوني، العمل رفقة أشباله، استعدادا للمواجهة الودية المقبلة، التي ستجمعهم بنادي بوردو الفرنسي، تحضيرا للموسم المقبل.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital