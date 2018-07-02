عروس وبوهنة يندمجان في تدريبات العميد وحشود يواصل الغياب

اندمج الوافد الجديد لمولودية الجزائر، اسلام عروس، رفقة زميله رشيد بوهنة، في التدريبات الجماعية للفريق، خلال تربصهم الجاري بفرنسا.

وكشف التطبيق الرسمي للفريق، أن إسلام عاروس، ورشيد بوهنة، استعادا عافيتهما، والتحقا بالتدريبات الجماعية التي جرت صباح اليوم الإثنين.

من جهة أخرى، يتواصل غياب قائد الفريق، عبد الرحمان حشود، لليوم الثاني على التوالي، عن التدريبات الجماعية للفريق.

ويواصل مدرب العميد، بيرنار كازوني، العمل رفقة أشباله، استعدادا للمواجهة الودية المقبلة، التي ستجمعهم بنادي بوردو الفرنسي، تحضيرا للموسم المقبل.