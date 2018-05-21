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“عروس” يتّفق مع مولودية الجزائر !

الرياضة
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“عروس” يتّفق مع مولودية الجزائر ! إسلام عروس
بقلم وليد كويني

كشفت مصارد “النهار أون لاين” أن الظهير الأيسر لنادي بارادو والمنتخب الوطني إسلام عروس، أبدى موافقته الأولية للإنتقال لمولودية الجزائر.

وحسب ذات المصادر فإن الرجل الأول في بيت العميد قاسي السعيد، إتفق على كل شيء مع مناجير بارادو فيما يخص مدة العقد.

والذي سيكون على شكل إعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، فيما يبقى الشق المالي محل مفاوضات بعد عرض أولي من المولودية بقيمة 100 مليون سنتيم.

يذكر أن المولودية عانت من مشاكل في الجهة اليسرى خلال الشطر الثاني من البطولة وترى في عروس الأنسب لسد الرواق.

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