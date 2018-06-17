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عروس يلتحق بتدريبات مولودية الجزائر

الرياضة
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عروس يلتحق بتدريبات مولودية الجزائر
بقلم كريم.تيغرمت

ستشهد الحصة التدريبية المقبلة لمولودية الجزائر، التحاق المستقدم الجديد للفريق، المدافع إسلام عروس، بعد انتهاء فترة راحته.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، أن اسلام عروس، سيسجل حضوره في حصة الإستئناف المبرمجة، عشية اليوم الأحد، انطلاقا من السادسة مساء.

ويأتي هذا، بعد انتهاء فترة الراحة التي دامة مدة أسبوع، والتي منحتها إدارة المولودية، لمدافع الخضر، بعد مشاركته في التربص الأخير للمنتخب الوطني.

ويطمح اسلام عروس، لفرض نفسه منذ البداية، واقناع مدرب الفريق بقدراته، قصد ضمان مكانة أساسية في تشكيلة العميد مع بداية الموسم الكروي المقبل.

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